Тюменские врачи используют бариартрическую хирургию

На прием к хирургу в ОКБ№1 обратился 48-летний Дмитрий. Водитель – дальнобойщик, он большую часть жизни проводил за рулем. Такая сидячая и нервная работа привела к избыточному весу – 155 кг, отсюда и головные боли, одышка, потемнение в глазах, повышенные утомляемость и артериальное давление. Дмитрий решился на операцию - гастрошунтирование.

"Среди оперативных вмешательств - это самый мощный метод, который дает максимальный эффект как снижения - так и удержания веса. Осуществляется путем создания маленького желудка в его верхней части, которую соединяют с тонкой кишкой. Это ограничивает количество съедаемой пищи и усваиваемых питательных веществ. Операция дает возможность компенсировать гипертонию и сахарный диабет", - рассказал начальник хирургической службы ОКБ №1, врач бариатрический хирург Алексей Дмитриев.

Операция прошла без осложнений, вскоре Дмитрий был выписан из клиники, сообщила

Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г. Тюмень).