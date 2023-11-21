Семейный фестиваль проведут в Тюмени

Семейный фестиваль "Единство" решила провести в Тюмени инициативная группа из 34 человек при поддержке Благотворительного фонда "Старшее поколение", цель - повышение ценности семьи как одного из главных институтов нашего общества и создание традиционных ценностей в семье между людьми разных поколений.

Фестиваль пройдет впервые, гостей ждут 25 ноября с 10:00 до 18:00 в ДомЭкспо (Народная, 68).

Организаторы обещают, что праздник будет насыщен и разнообразен, каждый найдет для себя занятие по душе. В программе фестиваля: бесплатные творческие мастер-классы, практикумы по здоровью и красоте, лекторий с темами по психологии, ярмарка ремесленной продукции, гвоздестояние, игровая зона, сбор пластика, - и это только малая часть того, что смогут увидеть и попробовать горожане.

Запланированы беспроигрышная лотерея и ярмарка, где все желающие смогут приобрести не только красивые аксессуары, но и продукты, например, сыры и колбасы от тюменских производителей. Все вырученные денежные средства планируется направить на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Больше информации о мероприятиии здесь.