Тюменские ветераны спецоперации в Уфе выступят на соревнованиях по шести видам спорта

Команда ветеранов боевых действий Тюменской области прибыла в Башкирию на "Кубок Защитников Отечества" и завтра вступит в борьбу за награды, сообщает филиал фонда "Защитники Отечества".

Состязаться ветераны спецоперации будут в шести видах: пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя. Кроме того, будут организованы мастер-классы по этим видам спорта. Для участия в "Кубке Защитников Отечества" заявились порядка 120 участников из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Нашу команду представляют семь участников: Рустам Сайфуллин, Виталий Суровнев, Денис Метлёв, Вячеслав Валеев, Равиль Курмакаев, Андрей Пиминов и Семён Казанцев. Вячеславович

С тренировками команде помогли региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", Федерация стрельбы из лука Тюменской области и Спортшкола №3 города Тюмени. Проезд, проживание, питание, а также спортивная форма для делегации предоставлена за счет средств бюджета Тюменской области.