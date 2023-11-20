Глеб Трубин: для решения демографической проблемы необходимо отдельное министерство

Депутат рассказал об инициативах ЛДПР по увеличению населения в России.

Вопросы демографии находятся в сфере постоянного внимания всех органов власти, депутатов, представителей политических партий и общественных организаций. Именно этой теме была посвящена Всероссийская конференция ЛДПР, которая прошла в Москве. О предложениях партии по улучшению демографической ситуации рассказал заместитель председателя комитета областной думы по социальной политике, член фракции ЛДПР Глеб Трубин.

"Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что демографическое развитие должно стать основой государственности. По его мнению, подход к решению демографической проблемы должен быть комплексный, и выступил за создание в России министерства демографического развития. И в ближайшие 50 лет необходимо увеличить население страны в два раза", - рассказал депутат.

Среди предложений, которые помогут в решении этой задачи, создание комфортных условий родителям, матерям и отцам нужно дать больше времени на то, чтобы заниматься семьей, то есть уменьшить количество рабочих часов и выделить больше дней на отпуск. Об этом говорил лидер партии Леонид Слуцкий.

"Фракция ЛДПР в Тюменской областной думе на протяжении многих лет, исходя из обращений граждан, поднимает вопросы, касающиеся многодетных семей, ежегодно оказывается поддержка семьям, находящимся в сложных жизненных ситуациях. Активно ведется законотворческая работа в этом направлении", - пояснил Глеб Трубин.

Депутат предложил четыре блока инициатив по решению демографической проблемы.

Первый - "Психология": высококвалифицированные психологи требуются многим. Когда женщина задумывается о прерывании беременности, в связи с вынужденными обстоятельствами или по собственному желанию, специалист может помочь разобраться с проблемой и, возможно, она изменит свое мнение. Представители различных религиозных конфессий тоже готовы разговаривать с женщинами.

Немалое количество женщин сталкивается с постродовой депрессией. В этом случае им тоже требуется психолог. Психологическая поддержка требуется людям во время бракоразводного процесса, что может сохранить семью.

Второй блок – "Туризм". Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает сделать бесплатным проезд детей до 17 лет из многодетных семей в поездах дальнего следования. Это поможет существенно снизить финансовую составляющую для родителей, а также чаще проводить время с детьми и путешествовать. У РЖД есть программа для многодетных семей, дети от 5 до 17 лет включительно получают скидку 15% на билеты, а дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно.

Еще одно предложение - сделать отдельную категорию номеров в отелях для семей с двумя и более детьми. Так как многодетные семьи не могут заселиться в один номер, либо им приходится брать номер повышенной комфортности за большую сумму.

"Ко всему этому мы от фракции ЛДПР Тюменской областной думы предлагаем сделать подобные скидки не только на железнодорожные, но и на авиабилеты. И субсидировать поездки на юг один раз в год для многодетных семей, как это сделано в Югре и на Ямале", - добавил Глеб Трубин.

Третий блок – "Жилье". "Мы предлагаем предоставлять земельные участки не только нуждающимся, а всем многодетным семьям. Также необходимо заселять села и деревни. Мы должны сделать нормой жизнь в сельской местности", - уверен Глеб Трубин.

Четвертый блок - "Престиж". Он предполагает расширение использования материнского капитала. Следует разрешить его использование не только на жилье, образование, выплаты и товары для детей, но и на покупку транспортных средств, лечение, ремонт жилья или приобретение стройматериалов.

"Мы предлагаем увеличить выплаты за награды "Отцовская слава" и "Материнская слава", - добавил депутат.

Глеб Трубин напомнил слова Владимира Жириновского о том, что необходима политика, направленная на масштабную демографическую экспансию на незаселенные территории страны. "Для этого нужно уполномоченное ведомство – министерство демографического развития, которое профессионально будет вырабатывать и реализовывать меры по повышению рождаемости, снижению смертности, увеличению продолжительности жизни", - резюмировал законодатель.