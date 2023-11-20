Александр Моор вручил награды сотрудникам ТВВИКУ за выполнение боевых задач

Церемония вручения государственных нарад состоялась в правительсве Тюменской олбасти в понедельник, 20 ноября.

"Сегодня по поручению президента Российской Федерации вручил государственные награды защитникам нашей Родины – офицерам и прапорщикам Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Они с честью выполняли задачи в зоне специальной военной операции, рисковали жизнью ради нашей свободы и независимости", - сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени губернатор вручил полковнику запаса Л., который лично организовывал и выполнял задачи по своевременному обеспечению формируемых в связи с объявлением частичной мобилизации подразделений вооружением и техникой. В 2022 и 2023 годах офицер неоднократно руководил доставкой военных грузов и других материальных средств в зону специальной военной операции.

Прапорщик С. награжден медалью "За спасение погибавших". В 2023 году во время штурма укрепленных позиций противника он лично вынес из-под огня получившего тяжелое ранение сослуживца и оказал ему первую помощь.

Майор Б., удостоенный медали "За отвагу" за выполнение боевых и специальных задач в районе специальной военной операции, поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области, а также региональный филиал фонда "Защитники Отечества" за заботу об участниках СВО и их семьях.

"Каждый из вас представляет Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова. Ваши подвиги и поступки – это очень важный, вдохновляющий пример для нынешних и будущих курсантов вуза", – подчеркнул Александр Моор и пожелал воинам-сибирякам, их семьям и боевым товарищам здоровья и благополучия, удачи и побед во имя России.