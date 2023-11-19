Гимн молодежи региона поможет создать автор песен Алсу

Эксперты творческой лаборатории "Премьера" поработают с тюменцами над гимном и символом молодежи Тюменской области. Один из них: автор песен для Анны Асти, Алсу и Иванушек International Егор Головацкий.

Участница танцевального проекта на ТНТ и педагог-хореограф Ирина Реформацкая поможет участникам "Премьеры" создать хореографический номер. Специалист направления "Музыкальное" Егор Головацкий вместе с творческими тюменцами сочинит слова гимна молодежи региона. Под руководством профессора кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры Марины Жабровец участники поставят театральный номер.

Вместе с экспертами направления "Дизайн и кастомайзинг": основателем брендингового агентства "Лайтшоп" Александром Назаровым и педагогом по дизайну Дианой Окаевой тюменцы придумают, как изобразить символ молодежи Тюменской области.

"Эксперты "Премьеры" — профессионалы своего дела с многолетним опытом работы. Мы подобрали специалистов так, чтобы их компетенции отвечали потребностям участников. Уверена, вместе получится создать уникальный продукт и в будущем показать его молодежи всего мира", — рассказала редакции Мой-портал.ру руководитель лаборатории "Премьера" Анастасия Егорова.