В Аромашевском районе сделали ремонт в шести Домах культуры

Шесть Домов культуры отремонтировали в селах Аромашевского района за 5 лет. На эти цели из местного бюджета направили около 100 млн рублей. Еще пять будут обновлены в ближайшие годы, сообщил глава муниципалитета Игорь Власов.

"В сфере культуры реализуется много мероприятий. И мы постепенно приводим в порядок местные ДК. В программу внесли все Дома культуры 11 сельских поселений – центральных усадеб. Ремонт выполняется под ключ, потому что качество услуг и среды должны соответствовать современным требованиям не только в городах, но и в селах", - подчеркнул глава.

В социальной сфере района работают преданные делу профессионалы. В муниципалитете детей учат в девяти школах, воспитывают в трех детских садах. Наблюдается нехватка учителей в отдаленных сельских поселениях. И тем не менее, достигнуты хорошие результаты как в учебе, участии в конкурсах, так и в спортивной жизни, сообщает Тюменская линия.