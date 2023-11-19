Чем нужно заниматься на даче 19 ноября по Лунному календарю

12:29 19 ноября 2023
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Тюменская дачница Инна Осадчих рассказала, что нужно делать на даче 19 ноября согласно Лунному календарю. Воскресенье считается благоприятным днем, и сегодня можно заняться высадкой холодостойких культур.

– Работы на даче еще много, несмотря на то, что в это время года могут быть холода до минус 15 градусов, – отмечает огородница.

По словам женщины, сегодня лучше всего будет собрать оставшийся урожай, а также заготавливать почву для рассады. А вот делать обрезку и пикировку плодовых деревьев не рекомендуется, сообщает Мегатюмень.

Теги: садоводы , советы
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