Тюменка победила во Всероссийском конкурсе молодых управленцев

В Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске состоялся финал конкурса для лидеров и управленцев сельских территорий. Одним из победителей стала активистка Студенческого совета Тюменской области, студентка ГАУ Северного Зауралья Елизавета Шевченко.

— Мне не часто доводилось принимать участие в подобных конкурсах, но в этот раз я решила попробовать свои силы, как студент сельскохозяйственного университета. Прохождение в финал и последующая победа стали для меня неожиданными, но я рада, что достойно представила Тюменскую область на Всероссийском уровне! Главная ценность этого конкурса для меня — взаимодействие с единомышленниками. Я познакомилась с интересными молодыми людьми с разных уголков нашей необъятной — ребята развиваются в той же сфере, что и я, — рассказала Елизавета Шевченко.

В этом году на конкурс поступило более 14 тысяч заявок. Все участники прошли два заочных этапа, по итогам которых эксперты выбрали 150 финалистов. Активисты мастерской прошли комплексную оценку компетенций и знаний по истории, географии и этапам развития сельских территорий, а также решили кейсы о реальных проблемах в селе. На очном этапе определили 50 победителей конкурса, сообщает КП-Тюмень.