О зависимости от маркетплейсов рассказала эксперт

В последнее время нередко возникает зависимость от интернет-магазинов, человек тратит, не успев получить покупки.

Как рассказала психолог Альбина Шмелева, покупая товар онлайн, потребитель не может оценить ее реальную необходимость, ведь перед глазами – картинка. Если в реальной жизни покупку можно потрогать, повертеть в руках, то в онлайн-покупках такая возможность отсутствует, сообщает АиФ-Тюмень.

Маркетплейсы, в свою очередь, умело манипулируют потребителями, убеждая купить здесь и сейчас. "Могут быть ограниченные предложения, скидки, определенные часы, когда товар продается именно по этой стоимости. У покупателя возникает страх упустить выгоду, и он берет товар, даже если он сейчас не нужен", — объясняет Альбина Шмелева.