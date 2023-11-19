Как бороться со льдом на дорожках в огороде

Самый распространенный реагент – поваренная соль. Он доступен, однако может нанести вред. От соли страдает обувь, одежда, идет коррозия труб, разрушается любое покрытие дорожки, а прилипая к лапам животных вызывает аллергию.

Рекомендуется соблюдать дозировку: 20 граммов на 1 кв.м. Рассыпайте соль (лучше экстра) при незначительных морозах, до -7°С. Мелкие крупинки не позволят инею превратиться в каток. Если корка льда уже появилась, соль нужно использовать более крупными гранулами, – советует дачник Михаил Низов. – Еще есть средство: смешайте 2 литра теплой воды, 6-10 капель моющего средства для посуды и 60-100 граммов спирта. Налейте смесь в бутылку и полейте территорию. От этого лед растает очень быстро.

Долбить лед – плохая затея. Так можно повредить плитку, брусчатку и даже обычную бетонную заливку. Хлористый магний (бишофит) лучше использовать для посыпки льда на керамической плитке или дереве. Не подходит для бетонных участков и возле фундамента. Он разрушает цемент, сообщает АиФ-Тюмень.