Тюменские подростки поучаствовали в мастер-классах

Мастер-классы проекта "Мы рисуем" прошли с 10 по 17 ноября в центре внешкольной работы "Дзержинец" и в мультицентре "Моя территория".

На занятиях дети научились создавать художественные произведения с использованием акварели, масла и акрила. Лучшие работы отобрала экспертная комиссия. Теперь их напечатают на шоперах, которые пойдут в продажу для сбора средств на благотворительность.

— Участники проявили свои творческие способности и улучшили навыки коммуникации и эмоциональной саморегуляции. Достичь таких результатов получилось с помощью двух форм эстетической деятельности: общения детей друг с другом и с педагогами, а также выражения своих чувств через создание художественных работ, — рассказала Алеся Никитина, руководитель проекта "Мы рисуем".

22 ноября участников наградят специальными призами в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, детский центр "Музейляндия", сообщает КП-Тюмень.

Проект "Мы рисуем" — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея".

