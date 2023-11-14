Моор поблагодарил тюменских журналистов за объективное освещение выборов

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил благодарственные письма руководителям и представителям федеральных, региональных и муниципальных СМИ за вклад в освещение осенней избирательной кампании.
Благодарственные письма губернатора Моор вручил 4 коллективам и 24 сотрудникам СМИ.
Средства массовой информации внесли большой вклад в обеспечение легитимности и открытости избирательного процесса в регионе, подчеркнул Моор:
Вы информировали жителей Тюменский области, Югры и Ямала о ходе избирательной кампании, ее кандидатах и их программах, о проведении единого дня голосования. Только на 10 сентября для освещения выборов в избирательной комиссии Тюменской области было зарегистрировано более 260 представителей 58 СМИ.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru