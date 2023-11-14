Моор поблагодарил тюменских журналистов за объективное освещение выборов

20:00 13 ноября 2023
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Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил благодарственные письма руководителям и представителям федеральных, региональных и муниципальных СМИ за вклад в освещение осенней избирательной кампании.

Благодарственные письма губернатора Моор вручил 4 коллективам и 24 сотрудникам СМИ.

Средства массовой информации внесли большой вклад в обеспечение легитимности и открытости избирательного процесса в регионе, подчеркнул Моор:

Вы информировали жителей Тюменский области, Югры и Ямала о ходе избирательной кампании, ее кандидатах и их программах, о проведении единого дня голосования. Только на 10 сентября для освещения выборов в избирательной комиссии Тюменской области было зарегистрировано более 260 представителей 58 СМИ. 

Теги: Александр Моор , выборы , губернатор , награждение , СМИ
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