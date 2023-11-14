Моор поблагодарил тюменских журналистов за объективное освещение выборов

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил благодарственные письма руководителям и представителям федеральных, региональных и муниципальных СМИ за вклад в освещение осенней избирательной кампании.

Благодарственные письма губернатора Моор вручил 4 коллективам и 24 сотрудникам СМИ.

Средства массовой информации внесли большой вклад в обеспечение легитимности и открытости избирательного процесса в регионе, подчеркнул Моор: