В центре для детей-инвалидов отметили новоселье

Центр детей-инвалидов и сирот "Творчество" отметил новоселье. Там сделали ремонт и заменили мебель.

– Мы существуем более 20 лет, и за это время у нас никогда не было такой красоты. Теперь с радостью и достоинством примем любых гостей, – рассказывает председатель общественной организации и руководитель центра Людмила Бочарникова.

В помещении "Творчества" всегда было скромно. Мебель – от жителей ближайших домов. Соберутся поменять на новую, а старую ребятам несут. Вместо столов – пара тумбочек да дверь сверху, скатертью закрыли, поставили поделки и порядок. Главное украшение – детские рисунки на стенах.

Центр разрабатывает и реализует программы социальной и психолого-адаптационной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, оказывает их семьям материальную, медицинскую, психологическую, педагогическую, социальную помощь, сообщает Тюменская область сегодня.