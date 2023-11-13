ГИБДД Тюменской области продолжает бороться с аварийностью на дорогах

В рамках #ОсеньБезДТП автоинспекторы и волонтеры вручат водителям и пешеходам более 50-ти тысяч памяток по безопасности на дорогах.Памятки и календари, изготовленные на средства Государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" вручаются на улично-дорожной сети в населенных пунктах, на федеральных и региональных автодорогах.

В 2023 году в Тюменской области произошло 2408 ДТП, в них погибли 165 человек, более 3 тысяч человек ранены. На федеральных трассах погибли 87 человек, на региональных и межмуниципальных – 47, 31 человек погиб в ДТП, произошедших в населенных пунктах. Самым аварийным днем недели стала среда, а самым аварийным временем суток – время с 16 до 18 часов, сообщает ГИБДД Тюменской области.