Социальный ролик о суициде подготовили тюменцы

В Сети появился видеоролик о профилактике суицида "Она". Его можно найти в официальном сообществе ВКонтакте "Киберпатруль Тюменской области".

Главные герои — подростки Арина и Даниил. По сценарию, парень думает, как заговорить с понравившейся ему девушкой: наблюдает за ней на вечеринке, листает ее социальные сети. В конце видеоролика он решает познакомиться с Ариной — она отвечает ему взаимностью. История любви прерывается, а внимание зрителя переключается на героиню с признаками суицидального поведения, сообщает КП-Тюмень.

— С помощью ролика мы хотели напомнить, что нужно быть внимательнее к поведению и настроению близких. Часто они могут подавать сигналы о своем нестабильном состоянии — важно вовремя заметить их, чтобы предотвратить страшные последствия, — рассказала руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.