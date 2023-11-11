Дачники начинают готовиться к следующему дачному сезону

Что можно приобрести к новому дачному сезону, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Нурания Шарыгина.

- Рекомендую закупить и обновить укрывной материал – спанбонд. Он может пригодиться не только осенью, но и летом, когда нападают луковые и капустные мухи. Приобретайте горшочки под рассаду, грунты, поддоны. Удобрения и подкормки так же нужно закупить сейчас, когда сезон окончен и будет на них скидка.

В специализированных магазинах представлено невероятное изобилие семян на любой вкус и кошелек. При выборе стоит обратить внимание на несколько моментов. Пакетик обязательно должен быть целым. На упаковке кроме названия сорта указывается информация о производителе с адресом, а также номер партии, ГОСТ, срок годности и год урожая. Если что-то из этого перечня отсутствует, от покупки стоит отказаться.

Семена гибридов, которые маркируются знаком F1 (гибридные), дают богатые урожаи. Эти культуры наиболее устойчивы к болезням и вредителям. Стоимость их значительно выше. Семена от выросших гибридных растений не наследуют свойства своих "родителей", поэтому собирать их для следующего сезона не стоит, сообщает АиФ-Тюмень.