Кухарук предложил тюменцам решить, как назвать новое общественное пространство в центре города

На портале "Я решаю!" стартовал опрос: мы предлагаем тюменцам дать название новому общественному пространству по ул. Республики, 21, написал в свеом телеграм-канале глава города Руслан Кухарук.
"Территория привлекла широкое внимание тюменцев и гостей нашего города, она востребована, сегодня там огромное количество посетителей, которые смотрят выставки, с интересом знакомятся с историей Тюмени. В создании необычного пространства активно участвовали жители города, которые вносили свои идеи и предложения при обсуждении мастер-плана будущей локации", - отметил глава города.
Жители города могут внести свои предложения по названию для этой территории до 1 декабря. На данный момент идеями поделились 53 человека.
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