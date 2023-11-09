Кухарук предложил тюменцам решить, как назвать новое общественное пространство в центре города

11:20 09 ноября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На портале "Я решаю!" стартовал опрос: мы предлагаем тюменцам дать название новому общественному пространству по ул. Республики, 21, написал в свеом телеграм-канале глава города Руслан Кухарук. 

"Территория привлекла широкое внимание тюменцев и гостей нашего города, она востребована, сегодня там огромное количество посетителей, которые смотрят выставки, с интересом знакомятся с историей Тюмени. В создании необычного пространства активно участвовали жители города, которые вносили свои идеи и предложения при обсуждении мастер-плана будущей локации", - отметил глава города. 

Жители города могут внести свои предложения по названию для этой территории до 1 декабря. На данный момент идеями поделились 53 человека. 

Теги: администрация Тюмени , городская среда , Руслан Кухарук
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2023