Минпросвещения РФ считает нужным организовать защиту для школьных учителей

Специальные комиссии для защиты педагогов создадут в российских школах, об их создании и работе министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал в интервью в Координационном центре Правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"В Госдуму внесен проект закона, которым, среди прочего, предусмотрено право педагогических работников на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. По словам главы Минпросвещения России, в специальные комиссии, занимающиеся защитой прав учителей, при необходимости могут обратиться родители. Так появится возможность объективного рассмотрения подобных вопросов", - сообщает тг-канал "Большая перемена".