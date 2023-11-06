Поддерживать порядок на автотрассах помогает видеофиксация

В Госавтоинспекции проанализировали результаты работы передвижных комплексов. Маневрирование передвижными комплексами фотовидеофиксации на тюменских автодорогах содействовало ликвидации пяти мест концентрации ДТП на федеральных трассах в регионе. С августа 2023 года передвижные комплексы, фиксирующие нарушения ПДД, ежедневно работали в местах повышенной дорожной аварийности. За три месяца такого режима работы, в местах нахождения "передвижек" ДТП не произошло. Сейчас на дорогах региона работают 22 передвижных комплекса, в будущем году появятся еще 30.

Всего с начала года 196 камер на дорогах региона, как передвижных, так и стационарных, выявили почти 900 тысяч нарушений ПДД. Большинство из них – превышение скоростного режима. Есть и макронарушители: более 6 тысяч водителей превысили скорость более чем на 60километров в час. 38 тысяч раз водители нарушили требования сигналов светофоров или заехали за стоп-линию, сообщили в ГИБДД Тюменской области.