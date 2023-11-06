Можно ли отказываться от мяса

По мнению специалистов Роспотребнадзора, у вегетарианства есть свои плюсы и минусы.

Главная опасность вегетарианских рационов в их низкой калорийности, что вызывает дефицит энергии в организме. Растительная пища не содержит необходимый набор аминокислот, которые есть в продуктах животного происхождения и которые незаменимы для организма человека. Единственное исключение – белок соевых бобов.

– Молоко и молочные продукты являются основными источниками кальция в большинстве диет. Веганы и вегетарианцы, которые избегают молочных продуктов, получают с пищей меньше кальция. В этом случае важно есть больше растительных продуктов с высоким содержанием кальция (зеленые листовые овощи, бобовые, миндаль, семена кунжута), – объясняют специалисты.

Лишены вегетарианцы и необходимого количества железа, цинка, витамина D, В12 и В2.

Польза такого вида питания в малом количестве насыщенных жиров и холестерина, большом содержании клетчатки. Вегетарианцы, как правило, не имеют проблем с лишним весом и избытком холестерина в крови. В растительной пище много магния, фолиевой кислоты и других полезных для здоровья веществ, сообщает Тюменская область сегодня.