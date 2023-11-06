Активная молодежь собралась на первый слет школьных медиацетров

В Переваловской школе встретилась самая активная молодежь Тюменского района, которая интересуется медийной сферой и делает первые шаги в журналистике.

Ребята, приехавшие на слет из всех школ района, получили новые знания от спикеров по пяти направлениям:

"Журналистика" - научились писать заголовки, пресс-релизы и находить инфоповоды.

"Дизайн" - изучили правила и ошибки оформления страниц в соцсетях и их брендирование.

"Видеорепортаж" - овладели искусством съемки и монтажа роликов на телефон. На практике нашли отличия различных жанров видео.

"Фоторепортаж" - искали особенный ракурс и узнавали, как видеть красоту вокруг себя.

"Ораторское мастерство" - сформировали навыки публичного выступления и изучили технику современной риторики.

По итогам мастер-классов юные медийщики получили задания на создание проектов в своем направлении. Творческий проект должны предоставить до 26 ноября, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.