Тюменцы могут принять участие в конкурсе "Моя история"

Короткое эссе о добрых поступках предлагают написать тюменцам для конкурса "Моя история". Главное условие - реальная история, сообщает молодежный центр "Поколение".

Это может быть текст о ярком и запоминающемся мероприятии, акции молодежного центра или управления по спорту и молодежной политики Тюменского района.

"Важен смысл истории, которую вы хотите рассказать. Ее позитивное влияние. Возможно, именно ваша история вдохновит других людей на участие в мероприятиях или станет для них стимулом заняться волонтерской деятельностью, найти дело для души на благо других", - добавили организаторы.

Рассказы принимают на электронную почту pokolenie@obl72.ru с пометкой "Моя история" до 27 ноября. Дата подведения итогов конкурса - 30 ноября, сообщает Тюменская линия.