Урожайность зависит и от снега, утверждают эксперты

О пользе снега и как его можно использовать на садовом участке, рассказывает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Проскурина Анастасия.

Чтобы повысить урожайность культур на садовом участке в следующем сезоне, необходимо в конце осени и начале зимы провести несколько важных мероприятий.

Осенью можно бороться со слизнями, ведь они активно откладывают яйца, из которых весной появится много новых вредителей. Необходимо сделать так, чтобы они не смогли перезимовать. При отрицательной температуре перекопайте грядки, на которых летом наблюдалось большое количество слизней. Верхний слой почвы переворачивают. Личинки, прятавшиеся глубоко в земле, оказываются снаружи и погибают от холода.

Свежий снег, благодаря воздушной прослойке, прекрасно сохраняет тепло, компенсирует перепады температур в дневное и ночное время. Поэтому его можно применять для укрытия многолетних цветов, кустарников и деревьев. Рекомендую не утаптывать снег, иначе есть риск потери теплоизоляционных свойств.

Белоснежные шапки на ветвях деревьев, могут представлять опасность. Со временем снег уплотняется, становится тяжелым, ветки могут сломаться, это ослабит иммунитет растения. Пока снег рыхлый и пушистый, необходимо его стряхнуть с ветвей. При помощи метлы, аккуратно сбейте основную массу снега с ветвей. Слегка припорошенные ветки также стоит освободить от снега, после таяния он легко превратится в лед, который ухудшает воздухообмен и приводит к обморожению растений, сообщает АиФ-Тюмень.