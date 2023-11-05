Как зимой сохранить морковь, рассказала эксперт

По словам огородницы Инны Осадчих, лучше хранить морковь при температуре от -1 до +1. Влажность должна быть на уровне 95%. Именно такие условия могут быть в погребе. Но сначала его нужно хорошо просушить.

– Сама храню в небольших деревянных ящиках. Их вес вместе с плодами достигает 8-10 килограммов каждый. Закрываю их крышкой. Размещаю в нескольких сантиметрах от холодных стен, чтобы на плодах не спился конденсат, – рассказывает тюменка.

Кроме того, по словам дачницы, морковь можно хранить и в холодильнике. Но это не очень удобно, так как она будет мешать. К тому же, находиться плодам там следует не более двух месяцев, сообщает Мегатюмень.