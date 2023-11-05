В Тюмени пройдет юбилейный всероссийский фестиваль дизайна

Не менее пяти тысяч гостей ждут на XXV юбилейном Всероссийском фестивале дизайна, архитектуры, искусств, который откроется в Тюмени 10 ноября, рассказала руководитель проекта Елена Коробейникова. На участие поступило 639 заявок из 27 городов. Организаторы остановились на 258 проектах. Всего в рамках события пройдет 17 мероприятий.

Запланированы выставки и лекции от дизайнеров. Перед слушателями выступят создатель и креативный директор бренда "I'm Siberian" Владимир Черепанов, преподаватель школы дизайна DH Анастасия Сухова.

В расписании значатся и лекции приглашенных спикеров. Послушать их можно будет 11 ноября в амфитеатре Музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Создатель и креативный директор бренда Alexander Bogdanov Александр Богданов из Омска расскажет об индустрии моды, пути дизайнера к своему покупателю. О промышленном дизайне в современных реалиях слушатели узнают от генерального директора "Смирнов дизайн" Сергея Смирнова. Темой выступления арт-директора парка Горького, сооснователя творческого пространства "Льнозавод в Палехе" станет Алексей Баранов.

По завершению тюменской выставки лучшие проекты представят в малых городах, где они будут экспонироваться до июня 2024 года.

Особенностью фестиваля является профессиональный конкурс. В 2023 году он пройдет в сотрудничестве со специальным молодежным жюри "КИШАТ", состоящим из студентов-дизайнеров. Ребята самостоятельно разработали номинации и будет присуждать собственные премии участникам. Также во время всей работы выставки с 10 ноября по 16 декабря пройдет зрительское голосование за лучшие проекты по QR-кодам, расположенным на работах, сообщает Тюменская линия.