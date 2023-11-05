Сотрудники тюменского ГИБДД принимают меры против выездов на "встречку"

Нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу остаются - основные причины дорожной аварийности на тюменских федеральных автодорогах. Они характеризуются самой большой летальностью.

В 2023 году в регионе произошло 123 ДТП из-за выезда на "встречку" и нарушения правил обгона, 55 человек погибли, это в два раза больше, чем годом ранее, 219 человек ранены.

В период межсезонья подобные нарушения особенно опасны. В аналогичный период прошлого года в регионе Госавтоинспекция констатировала резкий всплеск дорожной аварийности, в том числе дорожных трагедий. Чтобы предотвратить подобное в этом году, заранее усилено дежурство нарядов ДПС на трассах, работает беспилотный летательный аппарат по выявлению выездов на полосу встречного движения, проводится информирование автомобилистов через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона о сложных дорожных и погодных условиях, а также опасных участках автодорог.

В этом году в регионе будет применяться полное ограничение движения на федеральных и региональных автодорогах в случае резкого ухудшения погодных условий, сообщает ГИБДД Тюменской области.