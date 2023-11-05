О плюсах и минусах мёда рассказала врач

Врач аллерголог-иммунолог Маргарита Кантарович рассказала, что мед имеет ряд полезных свойств, но может выступать и как сильный аллерген. По ее словам, мнение о том, что мед повышает иммунитет – модный тренд.

Мед насыщен сахарами различных видов. Именно поэтому замена второго на первое не принесет пользы.

– В том, чтобы менять сахар на мед, нет смысла. Ежедневная потребность организма в сахаре очень маленькая: 1 грамм на литр крови. И, если мы привыкли съедать 30-50 грамм сахара в день, непонятно зачем, конечно, то заменив их на такое же количество меда, ничем здоровью не поможем, – отметила врач.

Нередко диетологи отмечают, что сами по себе продукты не вредны, таковыми их делают люди из-за чрезмерного употребления. Эта теорию можно смело применять и к меду. Злоупотребление медом грозит нарушением толерантности к глюкозе, повышенной выработкой инсулина и в перспективе – ожирением и диабетом.

Специалист заявила, что для крепкой иммунной системы организм человека критически нуждается в достаточном количестве белков, витаминов и микроэлементов. А избыток сахаров и иные быстрые углеводы являются "мусором".

Для иммунной системы важнее соблюдение режима сна, баланса между работой и отдыхом, прогулки на свежем воздухе и регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров, сообщает Тюменская область сегодня.