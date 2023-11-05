Тюменцы могут поддержать областной центр на конкурсе "Город России"

Тюмень находится на 14-м месте в ежегодном конкурсе "Город России. Национальный выбор". В честь праздника, Дня народного единства, жители могут поддержать областной центр своими голосами.

С начала года Тюмень собрала более 21,1 тысячи голосов, хотя голосование продолжится до конца декабря. По условиям с одного IP-адреса можно отдавать один голос в сутки. То есть только за праздничные выходные каждый сможет проголосовать трижды. А до подведения итогов года еще почти два месяца.

Регистрации, подтверждения по sms или e-mail не требуется, возрастных ограничений нет, процедура бесплатная. Нужно зайти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор.

Из Уральского федерального округа Тюмень занимает лидирующее место. На 15-м месте Челябинск, на 31-м — Екатеринбург, на 37-м — Ханты-Мансийск, на 43-м — Курган, на 53-м — Салехард, сообщает Вслух.ру.