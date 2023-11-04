Ко Дню народного единства приурочили тюменский фотопроект

Фотопроект "Палитра культур" создан ко Дню народного единства. Его можно найти в группе "ВКонтакте" "Медиацентр / Тюмень".

Команда Медиацентра молодежной политики Тюменской области подготовила снимки с представителями некоторых национальностей, проживающих на территории региона. Хантам, манси, ненцам, русским, татарам и казахам команда присвоила свой особенный цвет — он указывает на черты характера и, по мнению участников, ассоциируется с разными культурами.

Герои фотографий одеты в выбранные для народов цвета, рядом — их значения. На снимке вместо названия оттенка — человеческие качества. Ханты облачились в зеленый наряд — оттенок символизирует уверенность и надежность; манси оделись в цвет честности и интеллекта — голубой; ненцы — в синий, оттенок позитива, верности и несокрушимости, русские примерили желтый наряд — цвет энергичности и чести.

"Каждый народ по-своему уникален. Но несмотря на то, что у нас разные традиции и характеры, вместе мы — оттенки из одной палитры: единое целое. Только объединившись мы сможем построить будущее не только своего региона, но и всей страны", — рассказала редакции Мой-портал.ру руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.