Почему кошки больше спят зимой, пояснила ветеринар

Зимой кошки могут спать более 16 часов, непрерывно. - Это зависит от породы, состояния здоровья, возраста, массы тела вашего питомца – и, безусловно, времени года. В норме взрослые кошки спят десять-пятнадцать часов в сутки. Во сне они любят поджимать под себя лапки или сворачиваются плотным шариком. Если они не спят глубоко, то находятся в состоянии легкой полудремы.

Позволяйте ей забираться на батарею или соорудите специальную мягкую теплую кроватку. Разрешайте кошке забираться на подоконник – греться под скупыми солнечными лучами. И не гоните, если заберется к вам ночью в постель, - посоветовала ветеринар Марина Зотова.

Ученые говорят, что способность кошек значительную часть суток проводить во сне заложена в них самой природой. В естественной среде обитания представителям семейства кошачьих требуется много энергии на охоту, хотя времени на это они тратят мало. Сон позволяет животным восстанавливать растраченные ресурсы, сообщает АиФ-Тюмень