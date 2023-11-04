Туркомпании России и иностранные делегации посещают информтуры по нашему региону

Участниками ознакомительных информационных туров по Тюменской области в 2023 году стали представители крупных российских туроператорских компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Перми, Самары и других регионов России, и иностранные туристические делегации из Индии и Армении.

В Агентстве туризма и продвижения Тюменской области сообщают, информационные туры с участием туроператорских сообществ и средств массовой информации являются одним из действующих инструментов продвижения. Инфотуры в регион организуют периодически в течение года. Их проводят в сотрудничестве с крупными межрегиональными и зарубежными туроператорами.

"Цель информационных туров — дать максимально актуальную и развернутую информацию о новых направлениях отдыха в Тюменской области, средствах размещения, экскурсиях и объектах турпоказа. Участники получают возможность встретиться и пообщаться с местными туроператорами, узнать об актуальных продуктах и специальных предложениях, обсудить сотрудничество в части создания совместных экскурсионных и туристических маршрутов", — рассказали в Агентстве туризма и продвижения региона.

С 25 по 29 октября состоялся официальный визит делегации из Армении в рамках информационного тура по региону. В Тюменскую область приехали девять представителей туроператорского сообщества, а также представители СМИ республики. Цель - знакомство представителей ключевых туристических компаний Армении с потенциалом Западной Сибири, взаимодействие с региональными туроператорами для дальнейшего продвижения и реализации национальных и брендовых маршрутов.

В частности, гости посетили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник. Они приняли участие в мастер-классе в крапивной мастерской "Трава-огонь" в Гостином дворе, побывали на обзорной экскурсии по кремлю, на экскурсиях во Дворце наместника, Тюремном замке и в Музее семьи императора Николая II, сообщает Тюменская линия.