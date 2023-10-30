Герой России Рустам Сайфуллин вернулся в строй

Герой России Рустам Сайфуллин, спустя полтора года интенсивной реабилитации и сложнейших операций после серьезного ранения, вернулся на СВО, сообщил депутат Госдумы Иван Квитка, поделившись фотографиями полковника.

В марте 2022 года в ходе спецоперации на Донбассе командир инженерно-саперного полка Сайфуллин под огнем врага лично руководил наведением переправ через реки. Он обеспечивал укрепление боевых позиций наших войск, когда получил первые осколочные ранения. Командир быстро восстановился и вернулся в строй. Это была одна из ключевых операций по форсированию Северского Донца. Бои длились несколько недель. При артобстреле ВСУ Рустам снова получил ранение, но тяжелое - потреобвалось длительное лечение и более десятка операций.

"Сейчас полковник, выполняя задачи Минобороны РФ, вновь приехал в Луганск. История Рустама Галиевича — пример боевого духа и мужества российского воина", - отметил Иван Квитка.

Рустам Сайфуллин родом из села Вагай Вагайского района, с золотой медалью окончил ТВВИКУ, служил на разных командных должностях в разных регионах. На СВО командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. Указом президента России от 29 июня 2022 года полковнику Сайфуллину было присвоено звание Героя России. Медаль "Золотая Звезда" в госпитале им. П. В. Мандрыка ему вручил министр обороны Сергей Шойгу.