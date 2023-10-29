В Тюменской области пройдет #ОсеньБезДТП

Тюменские автоинспекторы вместе с волонтерами, представителями органов власти, "родительскими патрулями", автошколами проводят цикл мероприятий #ОсеньБезДТП. Акции по безопасности дорожного движения пройдут на федеральных трассах и в населенных пунктах, в том числе во время осенних школьных каникул. Участникам вручат памятки, календари, световозвращатели. Вся наглядная продукция про безопасности дорожного движения изготовлена на средства государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения".

#ОсеньБезДТП продлится до конца ноября. Планируется, что в мероприятиях примут участие более сорока тысяч жителей региона и транзитных водителей. Водители транзитного транспорта, по вине которых происходит более половины ДТП на федеральных автодорогах региона, смогут участвовать в профилактических акциях на парковках, в автокемпингах и местах отдыха, сообщает ГИБДД Тюменской области.