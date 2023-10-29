Что лучше успеть сделать на даче до зимы

Какие еще работы успеть провести в саду, рассказала главный агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шадрина Елена.



Во-первых, нужно мульчировать грядки с посадками озимого лука и чеснока, также нужно защитить почву на грядах с клубникой. Укрыть почву можно стеблями однолетников, соломой и укрывным материалом. Эти работы проводятся при устойчивой минусовой температуре.

Также нужно провести подзимний посев моркови, делают это по промерзшему грунту, засыпав сухой землей.

Подготовить к зиме необходимо и деревья, кустарники. Их стволы и скелетные ветки нужно побелить, но делать это можно только при температуре выше +5 градусов и лучше с утра, чтобы ветки успели просохнуть. Еще нужно провести санитарную обрезку деревьев и ремонтантной малины.

От повреждения мышами и зайцами, обмотать стволы плодовых деревьев лентой из нетканого материала или старыми колготками, пропитав их березовым дегтем или креолином, сообщает АиФ-Тюмень.