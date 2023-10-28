Тюменские автоинспекторы активизируют работу на федеральных трассах региона

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль на федеральных автодорогах Тюменской области в связи со сложными погодными условиями и увеличением в выходные трафика движения по трассам.

Инспекторы ДПС будут нести службу в круглосуточном режиме, на автомобилях с включенной световой сигнализацией. Наряды полка ДПС будут работать на трассах Тюмень-Омск, Тюмень-Ханты-Мансийск и Курган-Тюмень в 50-ти километровой зоне от Тюмени, создав кольцо безопасности.

Особое внимание будет уделено классическим моделям отечественных автомобилей, большинство из них все еще не оборудованы зимней резиной. Автоинспекторы проведут с водителями разъяснительную работу.

В 2023 году на всех федеральных автодорогах региона увеличилась дорожная аварийность, особенно на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Здесь произошло 122 ДТП, в которых погибли 40 человек, 185 человек ранены. В августе и сентябре удалось стабилизировать обстановку, сообщает ГИБДД Тюменской области.