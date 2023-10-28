Почему нельзя кошек дергать за хвост, рассказала ветеринар

- Дергать или таскать кошек за хвост нельзя. Для питомцев хвост - продолжение позвоночника и там много нервных окончаний. В каких-то местах прикосновение к кошачьему хвосту даже может быть болезненным. Вот почему они инстинктивно отдергивают его. Дергание кошек за хвост приводит к серьезным травмам, которые влияют на способность двигаться, опорожнять кишечник и мочевой пузырь, - рассказала ветеринар Лидия Нилова.

Маленьким детям надо объяснять, что дергать или таскать животных за хвост нельзя. Не прикасайтесь к хвосту и не трогайте область вокруг него. Если кошке понравятся ваши действия, она выгнет спину, чтобы усилить ваши прикосновения. Когда поднесете руку к голове кошки, она может начать тереться о нее головой, чтобы вы ее погладили ее, сообщает АиФ-Тюмень.