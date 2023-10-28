Тюменка изготавливает шоперы и фартуки с национальным орнаментом

Фартуки и шоперы с национальным татарским орнаментом и домашний текстиль создает жительница с. Ярково Тюменской области Эльза Шамухаметова.

На работах можно увидеть изображения тюльпанов и другие татарские растительные мотивы. В конце сентября 2023 года Эльза защитила свой проект в администрации Ярковского района и получила поддержку на приобретение оборудования для своего дела.

"Год назад я решила начать свое дело как самозанятая – заниматься шитьем. Ранее я приобрела базовое швейное оборудование: оверлок и швейную машину. Стала шить домашний текстиль, фартуки, салфетки, кухонные полотенца. Потихоньку начала все это реализовывать через соцсети, интернет-сервис для размещения объявлений. В центре занятости мне рассказали о возможности получения поддержки в размере 192 тысяч рублей", – поделилась мастерица.

Полученная сумма пошла на приобретение вышивальной машины.

С весны женщина шьет текстильные изделия с национальными мотивами. Ее шопер, украшенный орнаментом, заметила на "Ночи музеев" в Ембаево. Также Эльза Шамухаметова участвовала в областном Сабантуе, который состоялся в д. Тураева Тюменского района, на фестивале "Сибирский баурсак" в п. Прииртышском Тобольского района, сообщает Тюменская линия.