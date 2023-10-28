Тюменцы могут принять участие во Всемирном фестивале молодежи

С 1 по 7 марта в Сочи на федеральной территории Сириус пройдет масштабный международный фестиваль 2024 года. Тюменская молодежь подала более 2700 заявок.

Зарегистрироваться на событие можно до 4 ноября на официальном сайте Всемирного фестиваля молодежи. Для волонтеров и иностранных граждан регистрация и доступна до 1 декабря 2023 года.

В числе зарегистрированных участников: представители молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций, молодые ученые, преподаватели и наставники, экологи, члены добровольческих, волонтерских и благотворительных ассоциаций, а также специалисты медиасферы, деятели культуры и искусства, инженеры, специалисты в области сельского хозяйства, предприниматели и IT-специалисты. Также на событие собираются участники студенческих спортивных клубов, профессиональные спортсмены и киберспортсмены, специалисты сферы урбанистики, молодые парламентарии, дипломаты и рабочая молодежь. Всего от региона на фестиваль отправятся 180 человек, из них 60 — волонтеры.

— ВФМ 2024 — площадка для коммуникации: через дискуссии, культурную программу, спортивные состязания. Такое масштабное событие — возможность найти пути противостояния тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается молодое поколение. Участие в фестивале — это передовой, мировой опыт, который наверняка пригодится для развития молодежной политики в регионе, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Свою заявку уже заполнила и отправила руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова, сообщает Мегатюмень.