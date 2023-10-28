Как и где лучше хранить капусту, рассказала эксперт

Время для заквашивания капусты еще не пришло, стоит дождаться устойчивых заморозков, а закладывать на хранение самое время.

- Я обычно храню капусту в подполье или погребе. Обрабатываю их перед закладкой овощей - иначе может появиться плесень. Патогенные грибки быстро переселяются на кочаны и могут испортить весь урожай. С этим надо быть внимательнее. Помещения для хранения должны хорошо вентилироваться. Идеальная температура — 0-2°С, влажность — 85-90%. Обязательно протравите грызунов, - поделилась огородница Нина Петрова.

Лучше завернуть каждый вилок в пищевую пленку или газету для защиты от света и влажности. Долго хранить кочаны можно в мешках, в ящиках, в глине, песке или в подвешенном состоянии. Кочерыжки обматывают прочной нитью и подвешивают к потолочным саморезам. Размещают вилки так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Рекомендуется разместить кочаны капусты отдельно от других культур. В погребах и подвалах капуста хранится до 8 месяцев, сообщает КП-Тюмень.