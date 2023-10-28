Стали известны результаты Всероссийского конкурса сочинений – 2023

Победителями Всероссийского конкурса сочинений – 2023 стали 100 участников федерального этапа. В число лучших вошла Анна Агафонова – пятиклассница Маслянской школы Сладковского района. Она стала единственной жительницей нашего региона, чью работу высоко оценили в столице. Девочка со своим учителем русского языка и литературы Галиной Малининой отправится в Москву, где будут чествовать талантливых школьников.

Мама девочки Наталья Агафонова рассказала о теме сочинения и мечте Анны.

– Когда Галина Владимировна предложила участвовать в конкурсе, Аня остановила выбор на той, которая посвящена педагогу-наставнику. У нее сохранились очень теплые отношения с учителем литературы начальных классов, – поделилась женщина. – Трудности были в подборе вопросов. Дочери хотелось больше узнать об учителе и его работе.

В семье Агафоновых есть библиотека. Родители с детства приучают детей к чтению. Однако, по словам Натальи, большой вклад вносят и учителя литературы, которые побуждают учеников читать и любить книги. Заветная мечта Ани, для которой победа во Всероссийском конкурсе сочинений – одна из самых значимых, – стать учителем начальных классов, как ее педагог-наставник.

Преподаватель русского языка и литературы Галина Малинина, которая работает в Маслянской школе уже 38-й год, уточнила, что на счету Ани участие в предметных олимпиадах, в том числе по литературному чтению, где заняла первое место в муниципальном этапе, участие в региональном.