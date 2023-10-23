В Тюмени и Голышманово откроют первые семейные многофункциональные центры

Специалисты Регионального центра "Семья" и комплексного центра Голышмановского городского округа проходят стажировку в Челябинске по направлению "Комплексное решение проблем семей в сложных обстоятельствах, затрудняющих жизнь ребенка, в деятельности Семейных многофункциональных центров", в ближайшее время откроются первые МФЦ.

В семейных МФЦ, болагодаря объединению ресурсов учреждений и организаций региона, каждая семья сможет получить помощь по самым разным вопросам, включая предоставление соцуслуг и консультации юристов, психологов, педагогов и других профильных специалистов.

В Челябинской области такие центры работают с 2022 года. Тюменская область вошла в число 32 регионов, победивших в конкурсном отборе инновационных социальных проектов субъектов РФ по созданию семейных многофункциональных центров. Победители отбора стали участниками пилотного проекта Минтруда России по созданию МФЦ в 2023-2024 годах, поддержанного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.