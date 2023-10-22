Наш регион - на втором месте в Уральском федеральном округе по динамике оптовой торговли

Тюменская область демонстрирует высокие показатели по оптовой торговле. По данным Росстата, за восемь месяцев 2023 года оборот оптовой торговли в Тюменской области составил 754 млрд 602,9 млн рублей. Это третий результат в Уральском федеральном округе после Свердловской и Челябинской областей. За год оборот в регионе увеличился на 30,5%, в УрФО выше показатель только в Челябинской области (41,5%).

Кроме того, по динамике Тюменская область находится в первой десятке регионов-лидеров России. Такой же прирост (на 30,5%) отмечен в Чукотском автономном округе и Ставропольском крае.

Выше показатели в Ненецком автономном округе (в 4,1 раза), Северной Осетии (72,2%), Амурской (56,9%), Астраханской (46%) областях, Чеченской республике (38,2%), Якутии (31,1%), сообщает Вслух.ру.