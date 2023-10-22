Большое новоселье состоится в Уватском районе

Новые квартиры с отделкой для переселенцев из аварийного жилья сданы в эксплуатацию в Уватском районе. Новоселье будут отмечать жители села Демьянка.

- Здесь построен трехэтажный многоквартирный дом. Из 21 квартиры 13 приобретены по программе переселения граждан из аварийного жилья. Сейчас проходит регистрация жилых помещений, - пояснил глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Ключи от новых квартир планируем передать новоселам в ноябре. На прилегающей территории организованы тротуары, оборудована детская площадка, обустроена парковка для автомобилей, выполнено озеленение.

Всего за 9 месяцев этого года в районе введено в эксплуатацию 6 тысяч 700 квадратных метров жилья. Важной составляющей стройки остаются инженерные сети, которые постоянно обновляются, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

По словам руководителя муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрея Быкова, работы ведутся на левобережье районного центра: "Дело в том, что часть старых водопроводных сетей была проложена на недостаточной глубине. Это приводило к периодическим их промерзаниям. Сейчас методом прокола их углубляем.