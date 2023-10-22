Когда нужно сажать озимый чеснок

Для начала нужно выбрать место под грядку. Эксперты утверждают, что стоит избегать низин и сильно затопляемых участков. Излишняя влага может привести к гниению луковиц. Почву чеснок предпочитает рыхлую, плодородную и хорошо дренированную.

- Расстояние между крупными зубчиками должно быть около 14 см, между мелкими — 8 см, а между рядами – 25 см. Учитывайте и глубину посадки. Оставляйте от верхушки около 3 – 4 см почвы. Чем крупнее зубки, тем глубже их сажают. Не вдавливайте их с силой в землю. В посадочную лунку добавьте древесной золы. Это прекрасное удобрение, содержащее фосфор, калий, кальций, серу и другие ценные элементы. Так вы обогатите почву необходимыми для чеснока веществами, - рассказала дачница Зиля Маркина.

По лунном календарю лучшие дни для посадки озимого чеснока в октябре этого года: 18-21, 24, 26, 29, 30 и 31 числа, сообщает АиФ-Тюмень.