Стоит ли поливать плодовые деревья в ноябре

08:34 22 октября 2023
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По мнению специалистов, в вопросе осеннего полива деревьев лучше ориентироваться на влажность почвы и температуру воздуха.

- Большинство дачников тешат себя надеждой, что эту работу за них сделают дожди, - говорит заядлая огородница Марина Дюкова. – В этом главная ошибка. Если грунт сухой, то перед наступлением зимы деревья и кустарники надо полить обязательно. Без дополнительной порции жидкости растения могут замерзнуть.

Биологи рекомендуют влагозарядный полив сада выполнять в ноябре, когда установится температура воздуха +2 - +3°С. Ни в коем случае не поливайте деревья, если морозы уже наступили. Это негативно скажется на корневой системе растения, сообщает КП-Тюмень.

Теги: садоводы , советы
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