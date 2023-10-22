Стоит ли поливать плодовые деревья в ноябре

По мнению специалистов, в вопросе осеннего полива деревьев лучше ориентироваться на влажность почвы и температуру воздуха.

- Большинство дачников тешат себя надеждой, что эту работу за них сделают дожди, - говорит заядлая огородница Марина Дюкова. – В этом главная ошибка. Если грунт сухой, то перед наступлением зимы деревья и кустарники надо полить обязательно. Без дополнительной порции жидкости растения могут замерзнуть.

Биологи рекомендуют влагозарядный полив сада выполнять в ноябре, когда установится температура воздуха +2 - +3°С. Ни в коем случае не поливайте деревья, если морозы уже наступили. Это негативно скажется на корневой системе растения, сообщает КП-Тюмень.