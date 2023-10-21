Как подготовить дачу к зиме, рассказал эксперт

В первую очередь следует проверить работу систем тепло- и водоснабжения, канализационных сетей, исправность строительных конструкций.

- Чтобы зимовать в доме без проблем, особое внимание уделите кровле. На ней не должно быть щелей, зазоров, и повреждений, особенно в местах, где она примыкает к стенам и дымоходам. Для безопасности зимних прогулок во дворе установите снегозадержатели на крыше, - советует опытный дачник Николай Бакишев.

Прочистите водостоки. При листопаде их обычно забивает листвой. Удалите ветки деревьев, которые касаются дома или нависают над крышей. Они могут не выдержать тяжести снега и сломаться, повредив кровлю или стать причиной травм. На случай гололедицы припасите пару ведер сухого песка. Если у вас есть камин и печь, то самое время прочистить дымоходы. Утеплите окна, обработайте петли на входных дверях и воротах силиконовыми смазками, спреями и герметиками. Уберите садовую мебель с улицы или накройте её плотным тентом. Заранее подготовьте снегоуборочную лопату или технику.

Газовики рекомендуют заменить батарейки в детекторах дыма и угарного газа. Зимой помещение проветривается реже, и естественная вентиляция ухудшается. Это увеличивает концентрацию токсичных газов и продуктов горения в воздухе, поэтому лучше лишний раз убедиться, что детекторы работают исправно, сообщает АиФ-Тюмень.