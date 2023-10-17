Форум инвалидов "Интенсив-2023" в Тюмени начнется 18 октября

В Тюмени с 18 по 22 октября при поддержке Всероссийского общества инвалидов состоится Межрегиональный молодежный форум Уральского федерального округа ВОИ "Интенсив". Организаторы приглашают молодых людей с ограниченными возможностями здоровья из Уральского федерального округа принять участие в предстоящем форуме. Возраст участников от 18 до 45 лет.

Молодежный форум "Интенсив" - это проект Тюменской областной организации инвалидов, который представляет комплекс информационно-консультативных, тренинговых и обучающих мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями.

Приглашенные спикеры и эксперты из числа представителей органов власти, ведущих общественных деятелей, психологов, лидеров общественных организаций инвалидов и молодежных сообществ предлагают участникам набор возможностей в сфере личностного роста и профессиональной самореализации, социального проектирования и социального предпринимательства.

Впоследствии полученные знания могут быть реализованы на практике в деятельности общественных организаций, участии в конкурсах грантов и субсидий, разработке собственных проектов, бизнес-планов.

Напомним, что в 2019 году проект стал победителем в конкурсе президентского гранта направлений "социальное обслуживание", "социальная поддержка и защита граждан".