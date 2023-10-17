Девочка из Абатска победила в конкурсе рисунков, посвященном выставке-форуму "Россия"

Ученица детской школы искусств Абатского района Софик Абовян (преподаватель Алина Лычагова) стала победителем конкурса рисунков "Место, где мое сердце", который проходил в телеграм-канале Международной выставки-форума "Россия".

Как сооьщает депкультуры ТО, Софик вошла в тройку лидеров и получит подарок с символикой выставки-форума "Россия", победителями также стали Василиса Карпушина из Ульяновска и Данелия Григорьева из Красноярска.

Выставка откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Её посетители узнают о достижениях России за последние годы и об уникальных возможностях каждого региона, в том числе и Тюменской области. На весь период проведения выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны. Вход будет бесплатным для всех посетителей.