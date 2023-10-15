В Ишиме проводят занятия в семейной творческой мастерской "Мы вместе"

Прикладные занятия в семейной творческой мастерской "Мы вместе" объединят старшее и младшее поколения более 20 ишимских семей, в том числе, родных участников СВО. Через знакомство с традиционными ремеслами города, изучение истории и традиций создания узоров ишимских ковров дети и родители лучше узнают друг друга.

"Идея по знакомству с ковроткачеством возникла, когда мы, команда проекта, сами познакомились с этим ближе. Ведь у нас в Ишиме до сих пор действует цех по производству знаменитых ишимских ковров, куда мы сходили на экскурсию", - рассказала руководитель проекта "Мы вместе" методист АНО "Радуга талантов", директор городского Центра дополнительного образования детей Наталья Башкирева.

Наталья Башкирева считает, что мастер-классы, экскурсии и совместное прикладное творчество в двух техниках - кинусайга и тафтинг - помогут участникам стать ближе друг к другу.

"Основная идея проекта - это не изготовление традиционных ишимских ковров, а адаптация их традиционных цветов, отдельных элементов узора и орнаментов для украшения предметов быта, декоративных подушек, панно, сумок и других изделий. Совместные занятия прикладным творчеством помогут детям и членам их семей лучше понимать друг друга, сформировать новые эмоциональные связи внутри семьи, новые традиции", - подчеркнула руководитель.

Итогом проекта станет декабрьская выставка созданных семьями работ и новогодняя елка с представлением и подарками, сообщает Тюменская линия.